Mishandlet familien i 20 år

En Kongsvinger-mann i 60-åra er tiltalt for å ha mishandlet kona og de to barna sine i over 20 år. I følge tiltalen ble både kona og barna utsatt for fysisk og psykisk vold. Kona måtte se på at mannen slo barna og barna så moren bli mishandlet.