Mintes den drepte 13-åringen

Gutten og hans far, som var i 40-årene, ble funnet død i huset sitt i Elverum fredag kveld. Politiet tror faren drepte sønnen, før han tok sitt eget liv.

På ungdomsskolen i Elverum møttes elever og ansatte mandag for å minnes gutten. Alle åttendeklasse-elevene hadde sammen en minnestund, fortelle rektor Hjørdis Bjølseth.

– Den klassen gutten gikk i har dratt et annet sted etter minnestunden. De bruker dagen på å snakke sammen og bearbeide det som har skjedd.

Hun forteller at hendelsen vil prege skolehverdagen også i dagene fremover.

– Vi har forsøkt å frigi noen av lærerne, så elevene skal blant annet få en utedag på onsdag.

Rektor på Elverum ungdomsskole, Hjørdis Bjølseth, forteller at det har vært en tung dag for elevene på skolen. Foto: OLA BJØRLO STRANDE / NRk

100 møttes for å sørge sammen

Faren og sønnen har kun bodd i Elverum i ett år. De flyttet fra Nord-Odal kommune. Ordførere i kommunen, Lise Selnes, forteller at 100 personer kom da kommunen åpnet dørene for sørgende.

– Det var trist, men også veldig fint. Jeg så at folk satt pris på å kunne gråte sammen, snakke sammen og møtes. Disse to hadde bodd her i mange år og var en del av samfunnet.

Utenfor Elverum ungdomsskole henger flagget på halv stang mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

På Garvik barne- og ungdomsskole i Nord-Odal ble det holdt en minnestund for elever fra femte til tiendetrinn.

– Presten, kriseteamet fra kommunen og lærere var til stede. Disse fagpersonene vil være til stede på skolen utover dagen. Vi har også sagt at elevene kan snakke med hvilke voksne de vil, forteller leder for oppvekstavdelingen i Nord-Odal, Gro Holt.

Hun forteller at det vil bli gjennomført normal undervisning, men at lærerne vil være ekstra observante på dem som trenger tid.

– De unge som vil snakke sammen vil få tid til det.

Fortsetter etterforskningen

Elevene ved Kirkeby barneskole i Elverum mintes også gutten mandag morgen.

– Det var en veldig sterk minnemarkering, hvor barna tente lys og rektor fortalte litt om hva som hadde skjedd. Jeg snakket litt om hvor godt gutten hadde det på skolen da han gikk der, sier utdanningssjef Tord Arnesen i Elverum kommune til NTB.

Kirken rett ved skolen holder åpent i hele dag.

– Det er jo et lite lokalsamfunn hvor alle på en måte kjenner alle. Så vi holder åpent og er tilgjengelig for dem som trenger det. Vi serverer vafler, og barna kan tegne tegninger, sier sogneprest Marie Margrethe Lie Sperre til NTB.

Politiet skriver i en pressemelding mandag at de fortsetter med etterforskningen. Den foreløpige obduksjonsrapporten er forventet å komme tirsdag.

Kripos vil bistå i forbindelse med obduksjonen.