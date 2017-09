– Det er fælt når du ser små barn bli ødelagt, dette er min gjerning som advokat, å prøve å følge opp som best jeg kan, sier bistandsadvokat Aina Tvengsberg.

Hun var bistandsadvokat for to av barna i den såkalte Alvdals-saken der fire voksne holdt både egne og naboens barn innesperret og gjennomførte grove seksuelle overgrep mot dem gjennom en årrekke.

Les alt om Alvdalsaken her.

Ikke rett til erstatning

Den ene av klientene hennes rakk aldri å få med seg at faren ble dømt til over fjorten års forvaring for overgrepene. Sønnen døde av en overdose for over tre år siden og etterlot seg en liten sønn som nå er blitt seks år.

Da Ainas klient døde av overdose, mistet samtidig den lille sønnen hans retten til en økonomisk oppreisning.



Loven åpner ikke for å søke om erstatning på vegne av en død person.

RØRT: Aina Tvengsberg er rørt over at artistene stiller opp. Foto: Linda Vespestad / NRK

Vil hjelpe ofrene

I vinter fikk Aina Tvengsberg en idé om hvordan hun kan prøve å hjelpe seksåringen og inviterte ekssamboeren og fostermora til sin avdøde klient på kaffe.

– Planen var å arrangere en minnekonsert for den avdøde klienten. Dette er min måte å hjelpe ham på, sier bistandsadvokaten fra Grue i Hedmark.

– Han var så glad i Aina, det var det beste som hadde skjedd ham, sier fostermoren til «Cato», som døde av overdose.

Hun er rørt til tårer over at Aina Tvengsberg nå har fått artister til å stille opp gratis til minnekonserten.

– Han hadde mange gode venner som kommer til å komme på konserten, avslutter hun.

Også ekssamboeren ble satt ut da hun hørte om Ainas engasjement.

– Det blir fint å kunne fortelle sønnen min senere at folk gjorde dette for ham, sa hun til NRK i vinter.

Stiller gratis

Nå har artister som Bjørn Eidsvåg, bandet Picazzo, Torill Beate Nilsen og kammerkoret Collegium Vocale sagt ja til å delta gratis på minnekonserten.

Inntektene fra konserten skal gå til 6-åringen, som ikke lenger har en far og Stine Sofies stiftelse. Aina Tvengsberg er sikker på at det blir fullt på minnekonserten i Grue kirke den 17. oktober.

– Det er en offentlig, dugnadsmessig samfunnsinnsats. Det kommer til å bli en flott ramme i Grue kirke og jeg er takknemlig over at Bjørn Eidsvåg og flere andre artister og kor stiller opp gratis på konserten i Grue kirke 17. oktober, sier hun.