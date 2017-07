I alt 17 tidligere ansatte ved høyfjellshotellet kan ha krav på flere millioner kroner i erstatning etter at Rondablikk Høyfjellshotell ble omgjort til asylmottak i 2015. Det mener advokat Fredrik Lund Skyberg.

Tidligere kjøkkensjef Michael Mahnsen flyttet hjem til Tyskland etter at han mistet jobben. Nå er han fornøyd med dommen og håper å kanskje flytte tilbake til Gudbrandsdalen etter hvert. Foto: Privat

Denne uka ble det klart at den tidligere kjøkkensjefen ved hotellet, Michael Mahnsen, er tilkjent 275.000 kroner i erstatning i Oslo tingrett. Kjøkkensjefen gikk til sak mot eierne fordi han mente han ble usaklig oppsagt og han vant på alle punkter.

– Vi har flere andre ansatte med tilsvarende krav og vi er forberedt på å bare fortsette å ta ut søksmål for nestemann i rekken, sier advokat Fredrik Lund Skyberg.

Fra hotell til asylmottak

Det var i oktober 2015 at Rondablikk, som da var et høyfjellshotell, i løpet av kort tid ble omgjort til asylmottak. Jobben til de ansatte ble plutselig endret. Flere mente det foregikk en lovstridig endring av innholdet i arbeidet deres.

Lars Steffen Domaas syntes jobben ble umulig etter at hotellet ble gjort om til asylmottak. Han orket ikke mer og sluttet. Foto: Privat

Lars Steffen Domaas, som jobbet med servering og i resepsjonen forteller om kaotiske tilstander.

– Siste helgen var hotellet fullbooket av fornøyde gjester. Lørdag kom uten forvarsel nye eiere og ryktene gikk. Vi ble fortalt at neste dag blir hotellet omgjort til asylmottak . Vi var sjokkert og fortvilte.

Han forteller om mange rykter og lite informasjon.

–De fleste asylsøkere hadde ikke vært til legesjekk selv om ny eier forsikret om at de hadde fått det. Mange hadde sykdommer. De hotellansatte hadde ikke fått informasjon om dette og ikke noe å beskytte seg med mot smitte, hevder Domaas.

Han sluttet fordi han ikke orket mer.

Han forteller at de fleste ansatte på Rondablikk ønsket ikke å jobbe med totalt ny arbeidssituasjon uten å bli informert eller opplært til å håndtere asylmottak .

– De av oss som fortsatte ble etter flere uker med underbemanning og ekstrem arbeidsmengde helt utslitte psykisk og fysisk. Nye eiere ledelse glimret med sitt fravær, det var kaotisk og vi gjorde vårt beste blant frustrerte og fortvilte asylsøkere, sier han.

Sterk kritikk i dommen

Kjøkkensjef Michael Mahnsen fikk beskjed om at det ikke var jobb til ham da han kom tilbake fra ferie.

Oslo tingrett slår fast at kjøkkensjefen ble usaklig oppsagt og kritiserer også de to eierne i Panorama Hotelldrift i sterke ordelag.

Tingretten mener de med vilje trenerte framdriften i saken, var svært lite imøtekommende og at de sendte flere eposter som tenderte til sjikane.

Ansvaret plassert

Advokat Fredrik Lund Skyberg mener også at eier Ola Moe helt bevisst opprettet en uklar selskapsstruktur for å unngå å bli stilt til ansvar.

Men nå har altså Oslo tingrett plassert ansvaret og advokat Lund Skyberg mener at flere av de andre ansatte også har krav på erstatning. Han varsler derfor millionsøksmål dersom ikke motparten går med på en minnelig løsning.

– Vi håper jo at dette lar seg løse slik at vi slipper å bruke massevis av ressurser i rettsapparatet, sier Lund Skyberg.

Eierne anker dommen

Eier Ola Moe vil ikke kommentere dommen, utover at den vil bli anket.

Lasse Røssland sier han er fortvilet over dommen og at saken ble galt fremstilt i tingretten. Også han sier at dommen vil bli anket på alle punkter.

Begge er dømt til å betale til sammen over 1 million kroner i erstatning og saksomkostninger.

