Miljøministeren: – Vi er allerede i gang

Vidar Helgesen sa nei til ulvejakta som rovdyrnemdene ville sette i gang. Han mener loven hindrer jakt, fordi ulveflokkene innafor rovdyrsona tar så lite sau at jakt ikke kan forsvares lovlig.

Presset på ministeren for å få omgjort vedtaket om å si nei til ulvejakt er enormt. I helga samla Høyre seg på ny bak Rovdyrforliket, og ba Helgesen sørge for at intensjonen om å starte jakt når bestandsmålet er nådd blir oppnådd. Og antallet ynglende ulveflokker i Norge er langt høyere enn bestandsmålet.

– Lovarbeidet er i gang

UTÅLMODIG: Kristian Tonning Riise vil ha ulveavklaring raskt, men må nok smøre seg med tålmodighet. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Vi forventer at departementet kommer med en avklaring av lovverket i løpet av denne uka, sier førstekandidat på Hedmark Høyres stortingsvalgliste, Kristian Tonning Rise, som også er leder i Unge Høyre.

Det er langt i fra sikkert at den tidsfristen holder, men Vidar Helgesen bekrefter ovenfor NRK at lovarbeidet er i gang.

– Det er riktig at det er stor utålmodighet med å finne løsninger som gjør at Stortingets forvaltningsvedtak, lovverket og de internasjonale forpliktelsene våre henger sammen. Vi er allerede i gang med å vurdere mulighetene for å inkludere hensyn til sosiale og økonomiske forhold i norsk rett, sier Helgesen.

– Må jobbe raskt

Bern-konvensjonen åpner for at ulv kan felles dersom økonomiske og sosiale hensyn tilsier det. Grunneiere frykter økonomiske tap, fordi ulveflokker tar for seg av elgbestanden, og folk i Trysil mener ulven er så nærgående at det går ut over helse og livskvalitet.

Kristian Tonning Rise er av de klart mest utålmodige, også fordi Hedmark Høyre frykter å gå inn i en valgkamp uten at det har vært felling av ulver.

– Departementet må jobbe raskt, jeg forventer at det blir ulvejakt i vinter, det er derfor lite tid å miste, sier han.

– Så raskt det lar seg gjøre

Departementet går ovenfor NRK ikke i detalj om hva de jobber med, altså hvorvidt de tolker loven på nytt, bruker andre lovanvendelser eller utarbeider nye lovforslag. Men Helgesen kan ikke tidfeste når lovarbeidet, og konklusjonene av det, er klart.

– Dette vil vi avklare så raskt det lar seg gjøre. Det er imidlertid ikke mulig å angi akkurat når arbeidet er ferdig.

Statsminister Erna Solberg, som støtter Helgesens avslag, har samtidig også lagt et slags jaktpress på sin underordnede, siden hun mener det er aktuelt å sette i gang jakt i vinter.