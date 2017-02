Menneskehandel-sak i retten igjen

To menn og to kvinner, alle fra Bulgaria, ble i november dømt til fengsel i fra sju til to år for å ha utnyttet fire kvinner til prostitusjon i Oslo. De ble også dømt til å betale til sammen over fire millioner kroner i erstatning til kvinnene.

– Måtte gi fra seg det de tjente

To av de tiltalte og noen av de fornærmede bodde i en restaurant i glåmdalsdistriktet. Politiet startet sin etterforskning etter at en kvinne anmeldte flere personer for å ha tvunget kvinner til å prostituere seg.

I tingretten forklarte hun at hun måtte gi fra seg det meste av det hun tjente som prostituert til de tiltalte.

Nekter

FOR STRENG: En av mennene ble dømt til to års fengsel. Hans forsvarer Tom-Daniel Karlstad sier mannen mener dommen er for streng og at han burde vært tiltalt for medvirkning til hallikvirksomhet. Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen som fikk den laveste straffen har i retten forklart seg om sin og de andres rolle i saken. Han mente at dommen mot ham var for streng og at han burde vært tiltalt for medvirkning til hallikvirksomhet og ikke menneskehandel.

De andre nekter for å ha noe med saken å gjøre. Alle fire anket saken til lagmannsretten.

Det er satt av 10 uker til rettssaken i Eidsivating lagmannsretten.