Menneskeavføring er gull for jorda

Et menneske bæsjer nok til å gjødsle til sitt eget forbruk, og målet er at man skal klare å gjenvinne alt på sikt.

Sivilingeniør i fysikk på HIAS, Hans Emil Glestad sier det er viktig å ta vare på de naturressursene man har, og føre de tilbake i jorda. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Hvis vi ser på det økologiske så skiller et menneske ut nok næringssalter til å brødfø seg selv med hundre prosent gjenvinning, sier Hans Emil Glestad i HIAS.

Norge er i verdenstoppen på behandling av kloakkslam, og på HIAS sitt renseanlegg i Stange har de tatt patent på rensing av kloakken uten bruk av kjemikalier.

– Menneskeavføring er veldig næringsrik. Den er mer næringsrik enn kugjødsel. Vi hygieniserer og steriliserer den. Den gir en veldig god effekt på jorda, som ikke utarmes når man tilsetter organisk materiale, sier administrerende direktør i HIAS, Morten Finborud.

HIAS sitt renseanlegg i Stange har tatt patent på å rense kloakkslam uten bruk av kjemikalier. Det gjør slammet svært attraktivt på markedet. Foto: Knut Røsrud / NRK

I flere år har gjenvinningsanlegget HIAS i Stange jobbet med å rense kloakkslammet slik at fosforen blir igjen.

Menneskegjødsel er best

Kloakkslammet er kokt og behandlet slik at det kan brukes til gjødsel i all matproduksjon. Både til kornåkre og rotgrønnsaker.

– Kloakkslammet har blitt veldig tørt og fint å jobbe med, og det minner nesten om vanlig jord, sier entreprenør og bonde, Pål Helge Dobloug.

I tillegg er behandlet kloakkslam svært næringsrik.

– Hvis du har litt mye et sted på jordet, så blir åkeren veldig tykk og kan legge seg, og det er et tegn på at det er mye gjødsel i det, sier Dobloug.

Han har brukt kloakkslam fra HIAS i mange år, både til utkjøring til andre bønder og seg selv, og er storfornøyd med resultatet.

Nesten 1000 tonn med kloakkslam skal ut på jordet på Tommelstad gård i Hamar. Entreprenør Pål Helge Dobloug synes menneskegjødsel er noe av det beste gjødslet en bonde kan bruke. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er veldig fin gjødsel å bruke som jordforbedring til gårdbrukerne. Det er næringsrikt og så øker det moldinnholdet i jorda. Jorda i dag blir ofte utpint når man ikke tilbakefører noe organisk gjødsel. Dette blir en rundgang og det er veldig viktig å ha menneskegjødsel tilbake i naturen synes jeg, sier Dobloug.

Generelt så er det for lite gjødsel i Norge, og det brukes mye kunstgjødsel for å dekke opp behovet. Biomasse har blitt brukt på jordene i mange år, men allikevel så er det bare en promille av kunstgjødselen som blir brukt.

– Jeg synes personlig at det er veldig viktig at man bruker den næringa man har, både husdyrgjødsel og menneskegjødsel. Med den rovdriften man driver på jorda så blir den bare skrinnere og skrinnere uten organisk gjødsel, sier Dobloug.