Menn kjøper dyrere varer av veltrente menn

«Du går inn i butikken for å kjøpe en bukse, en stor veltrent mann kommer bort for å ekspedere deg. Føler du en trang til å kjøpe et dyrt merke?» En svensk studie først omtalt av forskning.se viser ja. Menn kjøpte nesten dobbelt så dyre produkter i nærvær av en veltrent mannlig butikkansatt.

Denne forskningen hadde 2400 deltakere og fokuserte på hvordan forskjellige faktorer spiller inn hos kunden sine valg.

Det ene forsøket var at kundene ikke fikk lov til å være nær et bestemt produkt. Dette gjorde at de tok på flere produkter enn de som kunne ta på alt. Dette for å få tilbake kontrollen, mener Otterbring.

De fant også ut at en attraktiv mannlig ansatt får kvinner til å kjøpe sunnere mat.

Blir påvirket av veltrente menn

Kundene på strandtorget Remi Mikkelsen og John Andrew har ulike meninger om hvordan de blir påvirket av en veltrent mannlig ansatt.

– Jeg tror kanskje svensker er mer opptatt av slikt. Det viktigste er helt klart personligheten, sier Remi Mikkelsen.

– Jeg blir nok ubevisst påvirket av det, det tror jeg absolutt. Men det finnes jo også eksempler på utrente folk som selger masse, svarer John Andrew.

«Jeg tror enkelte butikkeiere kan la seg friste av dette» Erik Skjellerud, senterleder

TROR IKKE PÅ DET: Remi Mikkelsen tror ikke på at denne forskningen gjelder i samme grad for oss nordmenn. Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

Per Kristensson har vært veileder for Tobias Otterbring i denne studien. Han synes resultatene er interessante.

– Noe av det viktigste Tobias fant ut var at når kunder er i en handlessituasjon, så tenker de ikke på hvor stor påvirkning slike faktorer har på dem, forteller Kristensson på telefon fra Sverige.

Vil at de ansatte skal reflektere kundene

Geir Henning Aaløkken eier butikkene Clan og The Lounge i Lillehammer. Han vil ikke ansette flere veltrente basert på denne studien.

– Når vi ansetter selgere til våre butikker går vi ikke etter utseende i så måte, ikke hvor veltrente de er og ikke hvor pene de er, kun på personlighet, sier Aaløkken.

– Som butikkeier vil man jo tjene mest mulig penger, tror du mange vil la seg friste?

– Jeg tror ikke det er noe ulempe å være veltrent. Men slik som i butikken vår skal vi ha produkter til store, små, veltrente og utrente. Da må de ansatte også reflektere dette, sier Aaløkken.

Tror butikkeiere kan la se friste

Erik Skjellerud som er senterleder på Strandtorget i Lillehammer tror enkelte butikkeiere kan la seg friste til å teste ut dette i ansettelsesprosesser.

– Gitt at denne undersøkelsen er godt laget og godt fundamentert så kan det tenkes man tenker på dette, ved siden av andre kvalifikasjoner, sier Skjellerud.