Mener Farida (11) er trygg i Afghanistan

Sikkerheten for familien og tilknytningen til Norge er en del av det Borgarting lagmannsrett skal vurdere når de skal avgjøre om tingrettens vedtak om å la familien få bli i Norge skal bli stående.

NORSK: Farida opplever seg selv som norsk etter 3,5 år i Norge. Hun har fortsatt kontakt med vennene på Dokka der hun var aktiv på turn, og i kulturskolen med dans i tillegg til alt av skolens aktiviteter. Foto: Privat

11 år gamle Farida har blitt et symbol for lengeværende asylbarn. Moren og jenta kom til Norge alene og fikk innvilget opphold og bosetting fordi moren var aleneforelder. Etter tre og et halvt år ble oppholdstillatelsen trukket tilbake.

Årsaken var at faren hadde blitt gjenforent med familien, og da mente utlendingsnemnda at grunnlaget for opphold ikke lenger var tilstede.

Utlendingsnemnda vil prøve regelverket og mener Farida-saken vil sette standard for andre saker.

Sikrere enn noen gang

TILBAKEVISER: Regjeringsadvokat Kari Sigurdsen mener situasjonen for folkegruppen familien tilhører, er sikker og stabil. Foto: Jorun Vang / NRK

Regjeringsadvokaten viser til det statlige organet Landinfo og mener landet og regionen som familien tilhører er sikrere enn noen gang.

Moren og faren tilhører folkegruppen Hazar som holder til i Ghazniprovinsen nord i Afghanistan. Kari Sigurdsen sa i sitt innledningsforedrag da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett i dag, at situasjonen for Hazarene har bedret seg mye.

Hun viste også til at et tilsvarende landinfo i Storbritannia, som sier Hazarene nå også sitter i lederposisjoner. 40 % av innbyggerne i Kabul er Hazarer, barna går på skoler og befolkningen øker kraftig, sa Sigurdsen i sin innledning.

Hun mente at selvmordsangrepet i Kabul i juli 2016 var et unntak, og så langt det siste angrepet rettet mot sjiamuslimske Hazarer.

Krever returstans

Få timer etter regjeringsadvokatens innledningsforedrag kommer beskjeden fra Human Rights Watch (HRW).

De krever at europeiske land stanser returer av asylsøkere til den afghanske hovedstaden.

– Kabul er ikke trygt, heter det i en uttalelse fra HRW.

Redd etter bombeangrep

REDD: Farida føler seg utrygg i Kabul, og tør ikke gå ut fra leiligheten familien bor i. Foto: Jorun Vang / NRK

Farida hadde en annen beskrivelse av situasjonen da NRK snakket med henne via Skype før rettssaken startet. Hun fortalte da om en familie som føler seg fengslet i leiligheten de nå har bodd i siden de ble sendt ut av Norge for 2,5 år siden. Ifølge Farida er de svært redde for å gå ut.

– Det er et utrygt land, ofte bomber de her, så vi tør ikke å gå ut, sa Farida. Hun fortalte også at de hadde opplevd jordskjelv.

Når hun skal beskrive hvordan hun opplevde det siste bombeangrepet, sier hun at hun opplever hverdagen i Kabul som farlig - alltid.

Dørene og vinduene ristet veldig hardt og jeg var kjemperedd. Det er ikke lenge siden. Farida (11 år)

Både staten og familien vil føre vitner som skal si noe om sikkerheten for familien i Afghanistan.

Det er satt av tre dager til saken i Borgarting lagmannsrett.