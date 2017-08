Mener eks-politimanns ytringer er innenfor

Stein-Robin Kleven Bergh ble sagt opp fra jobben som politimann i 2015 på grunn av kontroversielle ytringer på Facebook. Ytringer og holdninger som politiledelsen mener ikke er forenlig med den tilliten en politimann må ha.

Kleven Bergh har gått til sak mot Staten og krever at oppsigelsen blir kjent ugyldig.

Han tapte i Oslo tingrett og anket til lagmannsretten, der saken behandles i dag.

Kalte statsministeren «krapylet»

Eks-politimannens advokat, Hugo Rolf Hansen, startet rettssaken i dag med å vise til at også andre politifolk har ytret seg offentlig om omstridte spørsmål, uten at de har mistet jobben.

Bergh, som også er lokalpolitiker for Frp, fikk sparken etter å ha kommet med kraftige uttalelser om flere politikere på Facebook og også delt og likt kontroversielle innlegg. Blant annet kalte han daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) krapylet. Og da Hadia Tajik (Ap), hadde kommentert at hun var dypt kritisk til å forby utsagn som hyller terror, skrev han: Sånne sitter på Stortinget- selvsagt for Ap! La oss hylle terrorister! Er ho tilhenger av ABB også? Fan?

Advokat Hugo Rolf Hansen mener dette er innenfor det man må kunne tillate seg, selv for folk som jobber i politiet.

Hvor langt går ytringsfriheten?

Saken er i stor grad ren jus. Spørsmålet er hvor langt en polititjenestemanns ytringsfrihet går. Advokat Hansen varsler ingen vesentlige endringer i hva han vil legge vekt på i ankesaken.

Han mener tingretten tok feil, og at Berghs ytringsfrihet strekker seg lenger enn retten kom til.

– Det er åpenbart lovlige ytringer. Retten må vurdere om Facebook-aktiviteten var utilbørlig. Vi mener den ikke var det. Men om retten likevel skulle mene det, blir spørsmålet om den har brutt med den aktelse og tillit som er nødvendig i rollen som politimann. Vi mener det ikke er tilfellet, sa advokaten i sitt innledningsforedrag.

Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett i dag. Foto: Jorun Vang / NRK

Advokat Hilde Ruus, som representerer staten ved Justisdepartementet, mener tingrettens vurdering var riktig og at dommen bør opprettholdes.

– Ansatte har ytringsfrihet, men den kan begrenses i et ansettelsesforhold, påpekte hun.

Sagt opp to ganger

Kleven Bergh ble også sagt opp i 2013 av det lokale ansettelsesrådet i Hedmark politidistrikt. Den oppsigelsen ble omgjort på sentralt hold i mars 2014, og politimannen ble istedenfor suspendert og fikk en advarsel.

Samtidig ble han omplassert internt i politiet.

Det er ikke usannsynlig at saken klages videre til Høyesterett dersom den tidligere politimannen taper også denne rettsrunden, mener advokat Hugo Rolf Hansen.

– Det vil vi diskutere hvis så skjer. Men jeg tror saken er prinsipiell og sånn sett velegnet, sier han.