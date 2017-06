Mener drapstiltalte ikke er troverdig

«Hovedtiltalte husker dårlig fra hva som skjedde der oppe» Arnor Ilstad/ Advokat

En 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36 år gamle ekskjæreste er tiltalt for å stå bak drapet i Søndre Land 3. september. 36-åringen har erkjent drapet og hevder at de to andre var med på det .

De to har derimot benektet straffskyld.

Jacob Ringsrød, som er 20-åringens forsvarsadvokat, sier hans klient aldri hadde trodd at den hovedtiltalte 36-åringen skulle gå så langt som han gjorde.

Han avviser også at 20-åringen skulle ha hentet bensinkanna som ble brukt til å helle bensin over avdøde, slik som hovedtiltalte hevdet.

– Motstridende opplysninger

FORSVARER 44-ÅRINGEN: Advokat Arnor Ilstad. Foto: Dag Kessel / NRK

Advokat Arnor Ilstad, som representerer den 44 år gamle kvinnen, mener at 36-åringens forklaring ikke er troverdig.

– Hovedtiltalte husker dårlig fra hva som skjedde der oppe. Han har gitt motstridende opplysninger om dette i ulike politiavhør.

Ilstad mener at han rett og slett har glemt hendelsesforløpet. Forsvareren sier han har tre eksempler fra politiavhør der 36-åringen hår fått opplysninger fra politiet, og deretter "kommet på" disse opplysningene der og da.

– Husker du bedre og bedre etter hvert som tiden går, eller dårligere og dårligere? Er det slik at du kommer du på at noe har hendt når noen sier at det har hendt? spurte advokat Arnor Ilstad.

Den hovedtiltalte 36-åringen svarte benektende på disse spørsmålene og mente at det var godt samsvar mellom hva han har sagt på ulike tidspunkter.

Rettssaken er satt opp til å vare to uker.