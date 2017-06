Mener Dokka-drapet var planlagt

Aktor Thorbjørn Klundseter mener drapet på Nils Olav Bakken var planlagt. Han omtalte den 36 år gamle mannen som utøvende gjerningsmann og mener det er snakk om medvirkning for de to andre tiltalte. Klundseter mener det er bevist at de tiltalte gjorde forberedelser før de hentet Bakken.