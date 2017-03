Mener Barnas Trygghet bryter loven

Fredag medvirket organisasjonen "Barnas Trygghet" til at en mann i begynnelsen av 20-åra ble arrestert, mistenkt for å planlegge overgrep mot en 13 år gammel jente. Da mannen kom til Lillehammer stasjon for å møte henne, møtte han i stedet politiet.

– Ikke ulovlig

Barnas Trygghet hadde tipset politiet om mannen. Bak organisasjonen står tre småbarnsfedre som sier de vil jobbe for å hindre overgrep mot barn, det gjør de ved å opprette falske profiler på nettet, hvor potensielle overgripere tror de kommuniserer med mindreårige, men bak profilene står tre voksne menn.

Stefan Dahlgren i Barnas Trygghet sier de jobber med å avsløre folk som vil lokke barn.

Ifølge Dahlgren hadde mannen hatt kontakt med flere av organisasjonens profiler.

– Når han skriver at han har begått overgrep mot flere mindreårige tenkte vi at det var på sin plass med en konfrontasjon og fortelle ham at han ikke hadde snakket med et barn, men med voksne menn, sier han.

Stefan Dahlgren mener dette ikke er ulovlig og at de ikke lurer noen.

Leder av forsvarergruppa i Advokatforeningen, Marius Dietrichson Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Ønsker ikke borgervern

Marius Dietrihcson, leder av forsvarergruppa i Advokatforeningen er ikke enig. I en rettsstat straffer man ikke for overgrep man lokkes eller lures til å begå, sier han.

– Etter omstendighetene vil de som står bak dette også kunnes straffes i det de fremmer aktivitet knyttet til seksualisering av barn.

Vi ønsker oss ikke borgervern, det er politiets oppgave å finne fram og avdekke lovovertredere, ikke private, sier Dietrihcson.

Private organisasjoner skal ikke gjøre politiarbeid, sier påtaleleder for politiet i Gudbrandsdalen, Eirik Braathen. Foto: Stein Schinstad / NRK

Leder for påtaleenheten hos politiet på Lillehammer, Eirik Braathen deler langt på veg Dietrihcsons bekymringer.

– Politiet har en plikt til å stille opp når ting dukker opp, og min oppfordring er at vi bør kontaktes på et mye tidligere tidspunkt, sier han.

Det er ikke tvil om at det er politiet som har monopol på å etterforske og iretteføre straffesaker, det er ikke et privat anliggende, sier han.