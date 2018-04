Forsvarerne til kvinnen som er tiltalt for grov omsorgssvikt etter at datteren døde av avmagring, holdt torsdag sin prosedyre. Ann Turid Bugge argumenterte for at det ikke er dekning for tiltalen og mener kvinnen aldri burde blitt siktet.

– Det er grunn til å etterforske når det er skjellig grunn, men når man får svarene burde man stoppe, sa forsvareren.

Bugge var sterkt kritisk til politiets håndtering av saken og mener etterforskingen ikke har vært objektiv.

– Det er det mest subjektive jeg har hørt. Det er tatt helt ut av sammenheng. Det er en håndfull meldinger av 17 000, sa Bugge og viste til en gjennomgang av tekstmeldinger mellom mor og datter gjort av Kripos.

– Jeg trodde jeg skulle bli spart for å høre det i en norsk rettssal, sa Bugge.

Også medforsvarer Aasmund Olav Sandland mener det er svikt i politiet og påtalemyndighetens objektivitet.

– Det er ikke bare oppsiktsvekkende, det er på grensen til å være grov uforstand, sa Sandland.

Mener moren ikke kan forsvare seg

– Hun skal ha en fair trial, sa Bugge.

Hun trakk frem at den tiltalte kvinnen har en utfordrende helsetilstand og ikke har kunnet forsvare seg. Den 46 år gamle kvinnen hadde problemer med å regulere blodsukkeret, og ble fraktet bort i ambulanse på rettssakens andre dag. Under den fire uker lange forhandlingen har kvinnen vært til stede et fåtall ganger.

– Etter menneskerettighetene skal hun være i stand til å ivareta forsvaret sitt. Her står vi ovenfor en tiltalt som ikke er i stand til å forsvare seg, sa Bugge og la vekt på at rettssaken burde vært stoppet.

TILTALT: Den 46 år gamle moren fulgte torsdag forsvarernes prosedyrer fra et tilstøtende rom. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I strupen på aktor

Også pressen ble kritisert av Bugge for å ha hatt en skjev dekning av saken helt fra 13 år gamle Angelica døde av avmagring nyttårsaften 2015 og frem til rettssaken som startet 26. februar i år. Bugge kritiserte i tillegg aktor Arne Ingvald Dymbe for å ha forsøkt å trekke informasjon ut av vitner under rettssaken.

– Jeg opplever at det har vært haling og draing av vitnene for å få ut en viss type informasjon, sa Bugge.

Dymbe la onsdag ned påstand om fire års fengsel for kvinnen. Han mener saken likner forsettlig drap.

Er strafferettslig tilregnelig

Den avdøde 13-åringen skal ha halvert kroppsvekten sin de fire siste månedene før hun døde av avmagring, ifølge legejournalen. I august 2015 fikk fastlegen oppgitt at jenta veide 41 kilo, dobbelt så mye som da hun døde, 21 kilo tung. Ifølge rettspsykiaterne Sigrid Bjørnelv og Finn Skårderud kunne hun ha overlevd dersom hun ble innlagt på sykehus.

Rettens sakkyndige konkluderte før påske med at 13-åringens mor er strafferettslig tilregnelig. Kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt og for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand. Ettersom tiltalen omhandler grov mishandling i nære relasjoner er strafferammen inntil 15 års fengsel.