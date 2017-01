Melder seg ut av Venstre

Politisk nestleder i Oppland Venstre, Ole Asmund Sylte fra Fåvang, melder seg ut av partiet. – At Venstre støtter klima og miljøministerens «kuvending» i ulveforliket, ble dråpen som rant over. Det er vanskelig å leve med for oss i distriktene, sier Sylte til avisa GD.