MC-ulykke på gamle E6 i Ringsaker

To personer er kjørt til sjukehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en bil på gamle E6 like nord for Nydal i Ringsaker. Begge de skadde satt på motorsykkelen. Bilføreren er ikke fysisk skadd. Ulykka skjedde litt over kl 21 i kveld.