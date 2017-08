Maurstadprisen til Merete Furuberg

Merete Furuberg fra Grue får Maurstadprisen. Den gis til en som kommer tilbake fra alvorlig sykdom eller livskrise. Toralv Maurstad var bakgrunnen for prisen. Han fikk den etter et alvorlig slag. Merete Furuberg ble rammet av kreft to ganger.