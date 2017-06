Måtte møte i retten etter skolebrann

Han erklærte seg delvis skyldig da saken startet i Glåmdal tingrett i dag. Han vedkjenner seg og ha forårsaket brannen, men mener at han ikke har opptrådt uaktsomt. Det var ved 13.20-tida mandag den 19. januar i 2015 at Korsmo skole ble totalskadet i en brann. Det viste seg at brannen startet på taket der det foregikk vedlikeholdsarbeid.

Elever og ansatte måtte evakueres

Ingen personer ble skadet i brannen, men de rundt 190 elevene og de ansatte på skolen måtte evakueres i den brannen. Skolen ble totalskadd.

BRANNEN BEGYNTE PÅ TAKET: Undersøkelser som ble gjort viste at brannen begynte på taket. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Mannen som i dag måtte møte i retten, er tiltalt for å ha brukt sveiseapparat med åpen flamme, uten at det var gjort nødvendige sikkerhetstiltak for arbeidet.

– Vi anså dette som en liten jobb og hadde ikke forventet ikke at det skulle bli brann. Vi gikk over taket og sjekket at det var helt. Trolig har vi oversett et hull i taket som gjør at det kommer oksygen fra undersiden. Mulig jeg var sløv og stolte for mye på snekkeren, sa mannen i retten i dag.

Aktor Ellen Malmberg mener at han ikke har vært forsiktig nok og at dette er spesielt viktig når det er elever og ansatte på skolen.

– Det stilles store krav til aktsomhet når man utfører slike typer arbeider med åpen flamme. Han har ikke sjekket taket godt nok, det sier han også selv og har ikke hatt slukkingsutstyr i umiddelbarnærhet av der arbeidene ble utført, sier Malmberg.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 151: «for ved uaktsomhet å ha voldt ildbrann, hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kunne forårsakes»".

Mannen hadde arbeidet som takdekker i rundt 40 år da brannen oppsto. Han har også hatt alle sertifikater som kreves for en slik jobb.

Han forklarte i retten at det har vært en tung tid etter brannen.

– Jeg skal aldri legge papp igjen. Det har rett og slett tungt tid etter brannen. Det er lett å bli etterpåklok. Saken har tatt lang tid og jeg tenker mye på det som skjedde. Det har vært en tung tid å vente på saken skal komme for retten.

Sør-Odal kommune fikk også en bot på 200.000 kroner etter brannen som kommunen nektet å betale. Politiet mente at kommunen ikke hadde utarbeidet en god nok plan for sikkerhet og helse i forbindelse med at det ble gjort takarbeider på skolen.