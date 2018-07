Måtte flykte fra skogbrann i Aten – dukket under vannet for å holde håret vått

60 personer har foreløpig omkommet i det som beskrives som de dødeligste skogbrannene i Hellas på ti år. Mens flere har dødd av flammene, har andre druknet da de har prøvd å svømme ut fra land for å unnslippe den tjukke røyken.

19-åringene fra Norge lå på stranda i Nea Makri, noen kilometer nordøst for Aten by da de begynte å se røyken.

– Den ble tykkere og tykkere og gjorde at det ble mørkere. Vi kjente også lukta veldig godt, forteller Bjørk Margrete Ellingsbø. Det var HA som først omtalte saken. Der fortalte de at de kun var 20 meter fra brannen.

Redde for at hus skulle eksplodere

De flyktet dermed ut mot havet, men heller ikke der kunne de føle seg trygge. De så flammer i skog og bygninger, og det eksploderte fra både biler og hus.

– Det brant veldig nærme, og vi var redde for at et hus som brant rett ved skulle eksplodere. Vi kjente varmen veldig på kroppen. Det var helt uvirkelig, sier Ellingsbø.

På grunn av gnister i lufta måtte de dukke under vannet for å væte håret og klærne sine.

– Vi dukket under og prøvde å holde oss rolige. Det var mange andre rundt oss som hadde større brannskader. Folk fortalte at husene deres hadde brent ned. Vi prøvde å hjelpe disse så godt vi kunne, så vi ga dem noen håndklær de kunne legge over brannsårene sine, sier hun.

STRANDET: 19-åringene var ikke alene om å søke ly i vannet. Mange brannskada mennesker samlet seg i vannet og hjalp hverandre. Foto: Bjørk Margrete Ellingsbø

Ble i vannet i seks timer

Hedmarkingene visste ikke hvor lenge de måtte være i vannet før de ble reddet, men de prøvde å holde seg rolige.

– Vi var redde, vi visste jo ingenting, så det var en skummel opplevelse, sier Ellingsbø.

De endte opp med å ligge i vannet i rundt seks timer før de ble reddet av en politibåt.

I havnebyen Rafinha ventet helsepersonell og busser som fraktet de evakuerte videre inn til hovedstaden.

– Nå er vi på vei til sykehuset for å ta en sjekk. Vi har fått i oss veldig mye røyk, men vi har i hvert fall ingen ytre skader, sier Ellingsbø.

– Det var folk som opplevde det her mye verre enn oss, som mista hjemmet sitt, fikk skader, og mista noen de er glad i. Det var hardt å se på.

Det var sterk vind, ekstrem tørke og høye temperaturer fikk flammene til å spre seg svært raskt nær den greske hovedstaden mandag kveld. Fem brannfly, sju helikoptre og flere titall kjøretøy deltar i slukkingsarbeidet. Forsterkninger er sendt fra hele Hellas.