Masseturisme fører til naturslitasje

– Jeg føler at vi har gjort noe og statistikken viser at det er samfunnsøkonomisk å drive dette, forteller Ørjan Venaas.

I sommer har han gått fotpatrulje over Besseggen flere ganger i uken. Han har hjulpet turister i nød, motivert slitne turgåere og ryddet søppel. Venaas mener det har gitt resultater i form av færre alvorlige hendelser.

– Det har vært nedgang i antall redningsaksjoner. Antall nødanrop til politiet er nesten halvert, sier han.

Vil spare naturen

Tiltaket på Besseggen er et privat initiativ fra lokalt næringsliv. Nå vil regjeringen gjøre liknende tiltak for å møte utfordringene masseturisme fører med seg. Prosjektet kalles Nasjonale Turiststier.

BRA TILTAK: Helgesen mener nasjonale turiststier er avgjørende for å ta vare på sårbar natur. Foto: Tor Willy Ingebrigtsen / NRK

– Poenget er å legge til rette sånn at vi skal unngå for mye slitasje på naturen, unngå forsøpling og sikkerhetsrisiko, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I år fikk Trolltunga, Preikestolen, Kjerag og Gaustatoppen 7,5 millioner kroner fra statsbudsjettet til å ruste opp stier, sette opp skilt og bygge toalettfasiliteter til de besøkende. Helgesen mener ordningen må utvides.

– Jeg tror vi må tilrettelegge mer. Hvis ikke tror jeg det får uheldige konsekvenser, sier han.

Neste år er det foreslått å øke bevilgningene med tre millioner kroner. På sikt er målet å gi 20 destinasjoner status som nasjonale turiststier.

Stadig flere turister

ØKNING: Stabssjefen merker økning i antall redningsoppdrag. Foto: Even Lusæter / NRK

– Flere kommer til Norge og begynner å gå i fjellet med for dårlige klær og sko og for dårlig form. Vi merker en økning i at folk trenger hjelp til å komme seg frem, forteller Pål Erik Teigen, stabssjef og seksjonsleder for plan- og beredskap hos politiet i Innlandet.

Ifølge NHO reiseliv har turiststrømmen økt med åtte prosent i året de siste tre årene. Mange besøker fjellområdene på østlandet.

BEKYMRET: Nordseth mener mange overvurderer egne evner når de ferdes i fjellet. Foto: Even Lusæter / NRK

I fjor fikk politiet melding om 8881 ulykker og hendelser på landsbasis. Redningsmann hos luftambulansen på Dombås, Håkon Nordseth, forteller at han i løpet av en sesong rykker ut 20 ganger til Besseggen.

– Over halvparten av de turene kunne vært unngått. Det er nok mange som begir seg ut på en tur de egentlig ikke har forutsetning for å klare, sier han.

Håper på støtte

Fra 2018 kan destinasjoner over hele landet søke om å bli autorisert som nasjonal turiststi og dermed få midler fra statsbudsjettet.

– Miljødirektoratet autoriserer disse som nasjonale turiststier. Det blir en ordning som henger høyt, men også sikrer ressurser for å tilrettelegge bedre, forteller klima- og miljøministeren.

På Besseggen håper turguiden å få fortsette prosjektet med støtte fra staten.

– Dette er et enkelt, billig og konkret tiltak, som jeg håper består i framtiden. Jeg håper bare på litt større offentlig støtte, sier Venaas.