Verdsatt for tilgjengelighetsarbeid

Hedmark og Opplands felles arbeid med universell utforming har fått internasjonal anerkjennelse under en reiselivskongress i Spania. Det melder Oppland fylkeskommune på sine nettsider. Klimapark 2469 ved Galdhøpiggen fikk et eget designtrofe for arbeidet de har gjort med universell utforming.