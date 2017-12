Front mot front

Ingen personer ble alvorlig skadd da to biler frontkolliderte på riksvei 3 ved Øksna, 12 km nord for Elverum sentrum, lørdag ettermiddag. Ulykken skjedde da en av bilene kom over i motgående kjørefelt. Politiet opplyser at føreren sovnet bak rattet og at det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Førerkortet er beslaglagt.