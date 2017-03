Det var i mars i fjor at en kvinne i 50-årene ble funnet død i en leilighet på Flisa i Åsnes. Politiet karakteriserte dødsfallet for mistenkelig, og funn på stedet førte til at hennes mann ble pågrepet og siktet for drap.

Nå har Statsadvokatene i Hedmark og Oppland tatt ut tiltale mot mannen. I tiltalen er det lagt ned et varsel om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring med en tidsramme på 13 år.

– Det er blant annet fordi han er domfelt to ganger tidligere for legemsbeskadigelse som er alvorlige voldsepisoder. I tillegg omfatter denne tiltalen en voldsepisode mot den nå avdøde ektefellen. I tillegg har de sakkyndige har foretatt en voldsrisikovurdering og de konkluderer med at risikoen for tilbakefall for alvorlig vold er høy, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Utsatt for slag og spark

Mannen erkjente å ha utøvd vold mot kona. Han har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet og har samtykket til dette. Han har også samarbeidet med politiet hele veien.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at kvinnen hadde blitt utsatt for stump vold, som slag og spark som førte til at hun døde.

Han er tiltalt for å ha drept kona ved at han gjentatte ganger slo og sparket henne i overkroppen, ansiktet og hodet.

Hun ble påført tallrike ribbeinsbrudd, sammenfall av venstre lunge og knusningsskader i hjernen og hjerneblødning, ifølge tiltalen. Hun døde kort tid av skadene hun ble påført.

– Det er en alvorlig sak selvfølgelig. En person er drept. Det har skjedd innenfor husets fire vegger, så det er snakk om vold i nære relasjoner. Det er et betydelig samfunnsproblem, og derfor er det en svært alvorlig sak, sier Klundseter.

Tiltalt for vold

Mannen er også tiltalt for vold mot kona. Dette skjedde i desember 2015 da han skal ha sparket kona i hodet slik at hun ble innlagt på sykehuset i tre dager.

Det er også varslet at bistandsadvokaten vil legge påstand om oppreisning/erstatning til de etterlatte.

Det er satt av fem dager til rettssaken som skal gå i Elverum.

Mannens forsvarer Sigurd Klomsæt har foreløpig ikke vært tilgjengelig for en kommentar.