Mann tiltalt for å ha brukt hunder til å jage binne med unger

Det var Statens Naturoppsyn (SNO) som meldte saken til politiet. De hadde fulgt med på binna og de to ungene på Flishøgda i Elverum, og skal ha fått tips om at noen drev trening med jakthunder i området.

SNO undersøkte deretter sporene nærmere, og fant ut at hunder hadde jaget bjørnene over en lengre distanse.

– Politiet fikk melding fra Statens Naturoppsyn. Det endte opp med at politiet fikk en opplysning om hvem dette var og han er nå tiltalt, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

– Vises lite hensyn

Det var i slutten av mars i fjor at mannen i 20-årene skal ha latt to hunder forfølge og jage en binne med to unger i mer enn 4,7 kilometer rett etter at de kom ut fra hiet.

– Dette framstår som en spesiell overtredelse ved at det vises lite hensyn overfor

TINGRETTEN: Aktor i saken er Henning Klauseie og mannens forsvarer er Jørn Mejdell Jakobsen. Foto: Linda Vespestad / NRK

dyret og slippe hundene på dyret i en nesten fem kilometer lang strekke på vårsnøen. Noen egentlig formål med det her annet enn å slippe hundene for å se om den jager bjørn, det har jeg vanskelig å se, sier Klauseie.

Mannen fra Hedmarken er nå tiltalt for brudd på naturmangfoldlovens paragraf 75, annet ledd, for grovt å ha påført viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unødig skade eller lidelse. Loven forbyr unødig jaging av vilt.

Saken har en strafferamme på fengsel i inntil tre år.

– Bjørnen blir sett på som særlig sårbar tidlig på våren. Den har da ligget i hi fra høsten før, den hadde unger og er i en vanskelig situasjon med tanke på ernæring. Bjørnen trenger litt tid på å komme i gang etter å ha ligget i dvale hele vinteren, derfor er det en grov overtredelse etter det statsadvokaten legger til grunn, sier Klauseie.

Nekter straffskyld

Mannen har ikke ønsket å forklare seg for politiet, men hans forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen sier til NRK at tiltalte nekter straffskyld.

– Så må det bli opp til retten å avgjøre saken. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Mejdell Jakobsen.

Politiet mener at de har god bevismessig dekning i saken på at de har tiltalt rett mann.

– Jeg vil vente med å kommentere hvilke bevis vi har, men det er i hovedsak vitnebevis og hvem det er får vi ta når saken blir berammet for retten forhåpentligvis i løpet av kort tid, sier Klauseie.

Det er i tiltalen varselet om at det kan bli lagt ned påstand om inndragning og rettighetstap.