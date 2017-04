Mann tilstår en rekke overgrep mot unge jenter

Det er en lang og alvorlig tiltale som er tatt ut mot mannen. Tiltalen er på 13 sider, inneholder 82 tiltaleposter og har nesten 40 fornærmede.

20-åringen erkjente straffskyld for cirka halvparten av postene.

– Han erkjenner de faktiske forhold for de aller fleste postene, men på enkelte poster mener vi at det ikke har skjedd noe straffbart og andre poster mener vi er foreldet, sier mannens forsvarer Jens-Henrik Lien.

– Nekter for voldtekt

De to mest alvorlige punktene i tiltalen er at 20-åringen skal ha hatt seksuell omgang flere ganger med ei 13 år gammel jente og han skal ha begått voldtekt ved å få ei jente til å utføre seksuelle handlinger med seg sjøl.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen er bistandsadvokat til 33 av de fornærmede i saken. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Han nekter straffskyld for de to punktene, sier Lien.

20-åringen er i tillegg tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med seks jenter under 16 år og for å ha presset et stort antall jenter i alderen 11 til 14 år til å sende ham intime bilder og filmer.

Ifølge tiltalen skal han ha truet noen av jentene med at han ville publisere bilder av dem, hvis de ikke sendte flere. Til noen jenter utga han seg for å være flere personer og på denne måten lurte dem til å sende bilder.

Han er også tiltalt for å ha avtalt møte med ei jente på 14 år med tanke på å ha seksuell omgang med henne.

Tre av jentene hadde han, ifølge tiltalen, kontakt med etter at politiet startet sin etterforskning mot ham. Han hadde også seksuell omgang med ei 14 år gammel jente i etterforskningsperioden.

Stort beslag

Politiet fant nesten 26 000 bilder og 1 400 timer med filmer som viser barn fremstilt på en seksualisert måte. Noe hadde han lastet ned fra internett, noe han hadde fått fra jenter.

Politiet fant 138 mapper med jentenavn på en pc. 22 av disse jentene er blant de 39 fornærmede. Mange jenter har politiet ikke klart å identifisere.

STORT BESLAG: Politiet beslagla over 50 lagringsenheter og fant på disse nesten 26 000 bilder og 1400 timer med filmer som fremstiller barn på en seksualisert måte. Foto: Politiet

– Det er et stort beslag som har krevd mye ressurser og tid å få analysert, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Liv Hilde Nytrøen.

I løpet av etterforskningen har politiet snakket med 53 jenter, kun én av dem kontaktet politiet sjøl.

Ni av jentene er nå over 16 år og skal forklare seg i retten. Det er satt av seks uker til rettssaken i Hedmarken tingrett.