Kastet sigarett på politibetjent

En mann i 20-åra ble stoppa og anmeldt for kjøring med MC uten å inneha gyldig førerkort, samt for å ha kjørt uregistrert MC på Lena. Mannen oppførte seg ufint mot politiet, og er i tillegg anmeldt for trusler mot politiet, for å ha hindret deres arbeid, samt for å ha kastet en brennende sigarett i ansiktet på tjenestemann.