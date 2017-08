Mann omkom i Lunner

En mann i 30 åra fra Hadeland er omkommet etter at en bil kjørte utfor veien ved 22 tiden i går kveld, fem kilometer øst for Grua i Lunner. Ulykken skjedde på en grusvei som går parallelt med Lunnertunnellen. En kvinne som satt i bilen ble lettere skadd og ble kjørt til legevakt for behandling. Politiet kan ikke si noe om årsaken til ulykken.