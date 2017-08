Mann i kyllingdrakt på tur i Elverum

Det har vært en travel natt for politiet i Innlandet der de blant annet har måttet dempe festdeltakere etter naboklager

Kyllingdrakt

Det mest uvanlige oppdraget kom nok da politiet ble oppringt av noen som hadde sett en mann med kyllingdrakt i Øverleiret i Elverum ved 2-tida.

Ikke nok med at mannen hadde på seg en kyllingdrakt, men han skal også ha drasset på en trehytte. Hvor stor denne trehytta skal ha vært, sier historien ikke noe om.

Politiet dro ut for å se om de kunne finne mannen, noe de gjorde etter en stund. De tok seg en prat med mannen, og det viste seg at kyllingmannen var en del av et utdrikningslag. I den anledning hadde han fått utdelt en del oppgaver han måtte utføre. Dermed var alt i orden, ifølge politiet.

Andre oppdrag for politiet i natt:

23.40: Politiet dro til en fest i Stange og ba deltakerne om å dempe seg etter klage fra naboer.

23.52: En fest i Gjøvik gikk over styr og politiet rykket ut. Flere titalls ungdommer var på festen, men flere forsvant da politiet ankom. Festen ble avsluttet.

00.16: Ingen personer ble skadet da et vogntog kjørte av fylkesvei 505 ved Bjølset i Elverum. Vogntoget fikk materielle skader, og ble fjernet i løpet av natta.

00.56: En syklist ble stoppet av politiet på Flisa i Åsnes. Det viste seg at sykkelen var stjålet, ifølge politiet. Mannen ble avhørt og dimittert.

01.05: Politiet reiste til Fastland i Gjøvik etter melding om at flere ungdommer festet på stedet. Alle hadde forlatt stedet før politiet ankom.

01.10: Politiet dro til Engerdal samfunnshus etter at det skal ha vært en amper stemning der. En mann ble bortvist fra stedet.

01.22: Det ble meldt om slåssing på et av Hamars utesteder. Da politiet ankom stedet hadde den mistenkte allerede forlatt utestedet.

01.51: En mann ble sendt til legevakta for en sjekk etter at han skal ha blitt slått ned og sparket i Hamar sentrum. Det var politiet som fant mannen.

02.22: Flere personer skal ha begynt å slåss i Engerdal sentrum. Politiet tok seg en tur, men flere av de involverte hadde da forlatt stedet.

02.40: Etter klager fra naboer på at det var støy og høy musikk fra en bolig i Gjøvik, dro politiet ut og avsluttet festen.

02.46: En mann måtte tilbringe natta hos politiet etter at han skal ha slått en polititjenestemann i brystet på Brandbu.

03.30: En mann ble anmeldt for besittelse av narkotika og anabole steroider i Hamar.

05.20: Ingen personer ble skadet da en bil kjørte av E6 ved Vingnes i Lillehammer. Ifølge politiet kjørte bilen ned en lyktestolpe.