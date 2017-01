Ikke bekymret for Lygna-NM

Tross varmegrader og snøfattig vinter, er det optimisme blant arrangørene av NM på ski på Lygna 2-5. februar. Lederen for arrangementkomiteen Jan Helge Ekeren er sikker på at løypenettet vil holde mål, selv om snø og kulde uteblir de neste to ukene.