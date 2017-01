Mann dømt til 12 års forvaring for overgrep mot 38 jenter

Aktor i saken, statsadvokat Thorbjørn Klundseter er tilfreds med dommen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I retten ba aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, om 14 års forvaring og en minstetid på ni år.

– Dommen er to år under påstanden, men likevel er påtalemyndigheten meget godt tilfreds med domsresultatet, særlig fordi tingretten har fulgt oss når det gjelder omfanget av saken og ikke minst, at han skal ha forvaring, sier Thorbjørn Klundseter til NRK.

Mannens forsvarer, advokat Jostein Løken, mente påstanden var for streng.

Presset jentene

Mannen i 40-åra presset jentene til å sende ham intime bilder og videoer av seg selv. De fleste jentene var i 10-13 års alderen. I løpet av rettsaken innrømmet mannen at han ble seksuelt tiltrukket av barn, og at han således er pedofil.

Sør-Østerdal tingrett behandlet hvert tilfelle og hver jente for seg under rettssaken.

– Det har vært omfattende bevisførsel knyttet til hver eneste fornærmet. Det var nødvendig med hensyn til chattelogger, bilder og forklaringer, sier Klundseter.

Straffen kan forlenges

Nå har Sør-Østerdal tingrett dømt ham til 12 års forvaring med en minstetid på åtte år for overgrep mot 38 jenter via nett og sosiale medier.

– Det er en meget streng straff, særlig fordi det også er idømt forvaring som i ytterste konsekvens betyr at straffen også kan forlenges hvis det skulle være behov for det ut i fra hensynet til samfunnsvernet, sier statsadvokat Klundseter.

Nå har partene 14 dager på seg til å avgjøre om de vil anke dommen fra Sør-Østerdal tingrett.

Saken oppdateres.