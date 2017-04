Det var i januar i fjor at mannen skjøt sin kone i deres bolig i Gran. Skuddet ble avfyrt på kloss hold, og kona døde nesten umiddelbart.

Mannen erkjenner å ha skutt, men mener det var et uhell. Politiet mente det var med vilje, og tiltalte ham for forsettlig drap.

Skjerpet straffen

HOVEDAKTØRENE: Aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet (t.v.) representerer påtalemakten i saken, mens Harald Stabell er forsvarer for den drapstiltalte 51-åringen. Foto: Alexander Nordby / NRK

I november ble han dømt til 12 års fengsel i Gjøvik tingrett. Han anket dommen, men nå har Eidsivating lagmannsrett dømt han til 13 års fengsel. De har altså skjerpet straffen.

I dommen fra lagmannsretten står det at det er straffeskjerpende retning at drapet ble begått med hensiktsforsett, og at tiltalte hadde tid til tenke seg om da han hentet våpenet og gikk inn i stua før han avfyrte skuddet.

– Drepte mor til tre barn

Retten mener også det er skjerpende at kona, som satt i sofaen, var helt forsvarsløs og ikke hadde mulighet til å flykte.

Retten mener også at det er skjerpende at mannen tok livet av moren til tre barn, og at han forsøkte å overbevise barna om at skuddet var et uhell.

Lagmannsretten mener det ikke har noen betydning for straffen at han tilsto å ha skutt kona.