En mann i 50 årene fikk fredag kveld livstruende skader etter at han kjørte ut i en bratt del av alpinbakken og havnet i sikkerhetsnettet.

Mannen ble fraktet med luftambulanse til Oslo universitetssykehus der han nå behandles for skadene.

Det var avisa GD som først omtalte hendelsen.

Ulykken skjedde bare en drøy måned etter at en 23 år gammel kvinne falt og døde under slalåmkjøring i Kvitfjell alpinanlegg. Daglig leder Odd Stensrud i selskapet Alpinco AS, som eier og driver alpinbakken, sier de to ulykkene ikke har noen sammenheng eller åpenbare fellestrekk.

TRAGISK: Daglig leder Odd Stensrud i selskapet Alpinco AS, sier ulykken fredag er tragisk. (Arkivbilde.) Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Det er tragisk. Ulykken fredag skjedde i en del av løypa som er svært bratt om merket som såkalt svart løype. Ingen ting tyder på at dette er noe annet enn at et uhell. Det kan virke som om personen av en eller annen grunn har skjenet ut av løypa, sier han.

Sammen med kamerat

Ifølge Stensrud skal mannen som ble skadet ha kjørt sammen med en kamerat som så ulykken. Hendelsen skjedde ca. klokka 1830 fredag kveld. Da var da ordinær kveldskjøring med flomlys i anlegget.

– Vi har i ettertid gått gjennom ulykka med ansatte og involverte og laget en ulykkesrapport til intern bruk. Det ble også meldt ifra til politiet om det som skjedde, opplyser Stensrud.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 22.45 om kvelden fredag. Operasjonsleder Sidsel Svarstad ved Politiet i Innlandet sier det trolig vil bli startet en undersøkelsessak.

– Lensmannskontoret i Midt-Gudbrandsdal vil høyst sannsynlig gjøre undersøkelser i løpet av lørdag i forbindelse med denne saken. Vi vet ennå ikke noe mer om tilstanden til den skadde, sier hun til NRK.

23-årig kvinne døde

Også tidligere har det skjedd svært alvorlige ulykker i den kjente alpinbakken ved Fåvang i Ringebu kommune i Oppland.

En 23 år gammel kvinne fra Oslo døde av skadene hun pådro seg etter å ha falt i Kvitfjell under slalåmkjøring 10. desember i fjor. Også hun kjørte i den svarte løypa som har flere bratte partier.

17. februar 2010 døde en 18 år gammel dansk mann etter å ha kjørt inn i en metallvaier i alpinanlegget. Politiet etterforsket denne ulykken og henla saken og mente at alpinanlegget ikke kunne lastes.