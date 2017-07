Krise i Lågen, ifylgje sportsfiskar

Ulovleg fisking og forsøpling er eit problem i Lågen, meiner Jan Egil Strandum og Geir Ivar Borgen. Det skriv GD. Dei to etterlyser meir oppsyn frå andelslaget for rettsinnehavarar i elva. Andelslaget meiner på si side at området er godt kontrollert.