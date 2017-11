Mange gasellebedrifter

Aldri før har det vært flere gasellebedrifter i Innlandet. Siden i fjor har det vokst fram mange nye og lønnsomme bedrifter i Hedmark og Oppland, i følge NHO. I går fikk Woodcon AS fra Hedmark og Leve Hytter AS fra Oppland pris for sin utvikling.