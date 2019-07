Den elektriske rullestolen til Steffano Moreno har gjort livet hans mye lettere. Han har nyresvikt og hjerteproblemer, og rullestolen gjør at han nå får kommet seg ut på egen hånd.

– Jeg kan bevege meg friere, uten smerter. Det er mye lettere å hente ting og kjøpe mat. Muligheten for å komme meg ut fungerer også som terapi, sier han.

Likevel er det ikke bare positivitet knytta til rullestolen, forteller Moreno.

– Folk blir sinna

Når Moreno kjører rullestolen langs lokalvegene på Koppang opplever han at folk både tuter og gestikulerer.

– De peker på at jeg må kjøre på fortauet, sier han.

Dette skjer spesielt på Sundfloen bru. Problemet er bare at rullestolen hans ikke får plass på fortauet over brua.

IKKE ALLE: Steffano Moreno understreker at det ikke er alle som tuter og gestikulerer når han kommer kjørende, men forteller at det skjer litt for ofte. Foto: Knut Røsrud / NRK

Han forteller at det hele toppet seg på lørdag da en plastflaske kom susende mot ruta på rullestolen.

– Folk tenker at dette er en liten bil, men det er det ikke. Det er en rullestol med tak, sier Moreno.

Ber folk vise hensyn

Avdelingsleder ved NAV hjelpemiddelsentral Hedmark, Ole-Martin Zedell forteller at de har 18.000 slike elektriske rullestoler ute hos brukere på landsbasis.

ERSTATTER BEN: Avdelingsleder ved Nav hjelpemiddelsentral Hedmark, Ole-Martin Zedell forklarer at rullestolen erstatter beina til de som bruker den. Foto: Knut Røsrud / NRK

Han forteller også at de har fått flere tilbakemeldinger fra folk som opplever at bilister kan være utålmodige.

– Vi har hørt det før ja, det har vi. Det er beklagelig at det skjer, sier han.

Han forklarer at rullestolen erstatter beina til vedkommende som bruker den, og at de derfor er avhengig av stolen for å komme seg dit de skal.

– Da er det viktig at det skjer på en trygg og grei måte, slik at de tør å kjøre i trafikken. Det er veldig viktig, sier Zedell.

Også Norges Handikapforbund opplyser at de ofte får tilbakemeldinger om at bilister ikke respekterer rullestolbrukere som kjører langs vegene.

Følger norsk lov

Ifølge vegtrafikkloven regnes slike elektriske rullestoler som gående i trafikken, så lenge de ikke går raskere enn ti kilometer i timen. De som sitter bak rattet skal dermed følge de samme trafikkreglene som en gående ville gjort.

– De kan kjøre på fortau og gang- og sykkelvei. Skal de kjøre på landevei skal de kjøre på venstre side av vegen, forteller Zedell.

IKKE FORTAU: Når fortauet er for smalt, eller ikke finnes må rullestolbrukere benytte vegen. Da må de holde seg på venstre side, mot kjøreretningen. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Reglene er nok ikke godt nok kjent

Både Moreno og Zedell håper at folk nå blir mer opplyste om hva som gjelder av regler på norske veger.

– Det er en del som tror at jeg kjører feil, og tror at jeg må kjøre på den andre siden av vegen, eller at jeg må kjøre på fortauet. De vil jeg informere om at dette er en rullestol med tak på. Det er ikke et kjøretøy, sier Moreno.

– Reglene er nok ikke godt nok kjent, men jeg håper at dette kan bidra med å spre informasjonen rundt det.