Høyre: Ulveforlik skal gjennomføres

Hedmark Høyre er blitt hørt i ulvesaken, mener Kristian Tonning Riise. Partiets kommende stortingstopp fra Hedmark sier søndagens felleskonferanse ga partiet klare signaler:

– Det er et helt samlet parti i dag som har gitt en entydig beskjed til regjeringen om at ulveforliket gjelder og at ulveforliket skal gjennomføres, sier Tonning Riise til NRK søndag kveld.