Må ta grep om mangelen på kjeveortopeder

– Det utvikler seg til at både vi i Nord-Gudbrandsdalen, Midt-Gudbrandsdalen og Valdres må basere oss på at skoleelever reiser tur-retur Lillehammer eller enda lengre for å få hjelp til tannregulering.

Det sier Dag Erik Pryhn etter at stor mangel på kjeveortopeder i Oppland gjør at flere velger å reise over 25 mil fra Gudbrandsdalen til Hamar for å få satt på og strammet tannregulering.

Han mener fylkeskommunen nå må tenke nytt.

– De svarene vi har fått fra fylkeskommunen så langt er ikke tilfredsstillende. Vi risikerer at denne situasjonen vil vedvare i mange år fremover, sier han.

– Hva er løsningen som du ser det?

– Det er greit nok å si at man stadig vekk prøver å annonsere og slikt, men det gir jo ingen resultater, da må vi forvente at de gjør mer. Det må settes inn mer ressurser, sier Pryhn.

– Det er ikke bærekraftig at så mange elever må ta seg fri og kanskje overnatte på hotell dagen før for å være hos en ortoped i 10–15 minutter, legger han til.

– Fylkeskommunen har lite handlingsrom

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland, ser hvor krevende det kan være for de det gjelder, men mener det er lite nytt fylkeskommunen kan prøve.

KAN IKKE GJØRE NOE: Even Aleksander Hagen mener det må løses nasjonalt. Foto: Ole Martin Sponberg

– Jeg er alltid positiv til å prøve å være kreativ, men her er handlingsrommet smalt. Tilgangen på kompetanse er liten siden det er en krevende utdanning som få tar.

Han mener det ville blitt for dyrt å legge inn mer ressurser, slik Pryhn ønsker.

– Det er privat praksis det her, så hvis man skal begynne å stimulere økonomisk fra vår side så vil det bli svært dyrt.

– Så Pryhn har rett i at de blir sittende i samme situasjon i flere år fremover?

– Vi ønsker jo selvsagt ikke det, men det er for oss veldig vanskelig å gjøre lokale og regionale grep. Her er det den nasjonale politikken som må inn å legge føringer som sørger for at det utdannes kompetanse. Systemet må tilpasse seg.