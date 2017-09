Må kle seg godt til skoledagen

––

«Det har vært nede i 15-16 grader» Heidi Snersrud

RAUFOSS (NRK): Elev ved Raufoss VS, Heidi Snersrud, synes det er uutholdelig å være i klasserommet de verste dagene.

– Det har vært nede i 15–16 grader i noen rom. Da blir det veldig kaldt hvis man bare sitter i vanlig genser, sier Heidi.

Hun mener kalde klasserom går utover både læringen og trivselen.

– Det er ikke godt å sitte i klasserommet når det er slik. Når vi fryser blir vi veldig anspente og utålmodige, noe som gjør at vi ikke klarer å følge så godt med i timen. Det er jo ikke alltid vi har med jakke som vi kan ta på, sier hun.

Det er hennes skolekamerat Izzulddin al Hamalawi enig i.

– Det er ikke riktig at man må sitte i klasserommet med jakke på. Jeg synes det skal være behagelig å sitte i klasserommet selv på vinteren, sier han.

Les også: Foreldre reagerer på kalde klasserom

Ikke akseptabelt

Rektor på skolen, Vegard Sommerstad, sier så lave temperaturer er uakseptabelt.

– Det skal være innafor det som er lovpålagt. Hvis temperaturen i klasserommet er nede i 15 grader så har det skjedd en feil med anlegget, og det er absolutt ikke greit. Så kalde klasserom går ut over læringa, sier han.

Fremover blir dette prioritert høyt av skolen, lover Sommerstad.

– Jeg skal ha en god dialog med elevrådet og vaktmesteren, så skal vi løse hvert eneste avvik i løpet av skoleåret på en god måte. Det som er fint nå er at skolen skal rehabiliteres, da vil det bli lettere å ha riktig temperatur.

– Så det blir ikke jakker på alle elevene i vinter?

– Hehe nei, det skal vi jobbe for at vi slipper. Vi skal gjøre vårt for at elevene får det godt på denne skolen.

SKAL FIKSE PROBLEMET: Rektor Sommerstad skal jobbe med temperaturen i klasserommene den kommende tiden. Foto: Sondre Tallaksrud

– Problem over hele Norge

Nora Aase Urnes fra Elevorganisasjonen mener dette ikke kun er en utfordring for Raufoss VGS.

– Dette er et problem i hele landet. Vi får stadig inn meldinger om kalde skoler. Ofte kan det være det at skolene begynner å bli gamle. Luftventilasjon og romtemperaturen burde blitt mer prioritert, sier hun.

Hun oppfordrer elever som opplever å ikke bli hørt til å kontakte rettighetshjelpen i Elevorganisasjonen.

– Jeg tror ikke veldig mange har lyst til å komme på skolen hvis de vet det er så iskaldt at de må pakke seg inn i klær. At de sitter og fryser og ikke klarer å følge med går utover motivasjonen til elevene, sier Urnes.

MÅ PRIORITERES: Nora Aase Urnes mener skolene rundt omkring i landet burde prioritert kalde klasserom i større grad. Foto: Sondre Tallaksrud

Heidi og Izzulddin er enige om hvordan temperaturen burde vært.

– Det skulle vært mellom 22 og 25 grader, da er ikke for kaldt og ikke for varmt for dem som synes det.