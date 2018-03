Lydekspert i Valdres-saken: Liten aktivitet under hjerteredning

Thommesen om byggesprekken

– Byggeprosjektet på Stortinget har ridd oss som et mareritt, sa Olemic Thommesen da stortingsdebatten om byggesprekken ble avsluttet i formiddag, uten at han tok ytterligere selvkritikk. Debatten endte med at saken ble oversendt til finanskomiteen.