Lurte fylkesmannen for penger

Statsadvokatene i Hedmark og Oppland mener at to menn fra Vestoppland har lurt fylkesmannens landbruksavdeling til å betale dem 170 000 kroner i pengestøtte til sauehold som ikke eksisterte. Tilskuddene er blitt utbetalt over et tidsrom på seks år, fram til sommeren 2011. De to er tiltalt for grovt bedrageri, melder Oppland Arbeiderblad.