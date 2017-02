Bomring rundt Gjøvik?

For å finansiere tunnel under Gjøvik kan det bli satt opp mellom 8 til 10 bommer. Prosjektleder Sigrid Skjølås i Statens Vegvesen sier til OA at det kan være aktuelt med en bomring rundt byen. En bomring kan også finansiere tiltak som gjør at flere velger å gå, sykle eller kjøre kollektivt.