Lover full opprydning

Toppsjef Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst sier hun har vært forbannet over at sjefer og ansatte har skjult informasjon om dårlig datasikkerhet og manglende personvern. Hun innrømmer at mye har gått galt i det som skulle være et prestisjeprosjekt i Helse-Norge.