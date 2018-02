Los Bando møtt med begeistring i Berlin

Oftebro er sammen med Jakob Dyrud, Tage Hogness og Tiril Marie Høistad Berger de fire unge skuespillerne som i dag kunne motta hyllesten fra filmpublikummet i Berlin.

Det ble en god dag, for både skuespillere og filmen de er med i. En historie om fire ungdommer som stjeler en van for å komme seg på NM i rock i Tromsø. Turen til Tromsø byr på mange opplevelser, og det er det publikummet i Berlin får ta del i.

Men tilbake til premieredagen:

– Vi er ikke vant til privatsjåfør. Ikke andre enn mamma, sier Jakob Dyrud.

I dag måtte han imidlertid akseptere å bli behandlet med litt mer stjernestatus enn vanlig. De fire unge hovedrolleinnehaverne fikk både egen sjåfør og annen oppmerksomhet som hører internasjonal filmpremiere til.

Stor sal, stort publikum

– Jeg visste ikke at det var så mange her, sier en spent skuespiller Tiril Marie Høistad Berger før filmen starter. Tage Hogness krysser fingrene for at publikum kommer til å like filmen, også han imponert over den store salen.

Og premieresalen under festivalen i Berlin var stor, og større enn skuespillerne hadde sett for seg.

Til slutt ble spenningen avløst av applaus og jubel, til både lettelse og glede hos skuespillere og produksjonsfolk.

GLEDE I DAG: Få skryt i Berlin for filmen Los Bando. Foto: Arne Sørenes / NRK

Fikk ikke produksjonsstøtte

Los Bando ble ikke vurdert som interessant nok til å få produksjonsstøtte av Norsk filminstitutt. Derfor ble det en stor anerkjennelse for regissøren, Chistian Lo, at filmen blir vist i Berlin og at den er nominert til den prestisjefylte Krystalbjørnen.

– Jeg brenner for å lage gode historier for et ungt publikum, sier Chistian Lo. Han vil helst dele dem med andre på lerretet. Det synes han er viktig.

Vegen fram til ferdig film har imidlertid ikke bare vært lett.

Vi søkte om produksjonsstøtte tre ganger, og fikk tre ganger nei. Begrunnelsen var at det fantes andre prosjekter med høyere kunstneriske ambisjoner, sa produsent Trine Aadalen Lo under filmens førpremiere på Lillehammer forrige helg.

– Men slik vil det alltid være når en setter film for barn og ungdom opp mot voksenfilm, mener hun.

Hun møter forståelse hos kuluturministeren, som også er tilstede under festivalen i Berlin.

– Det er heldigvis ikke jeg som avgjør hva som er kunstnerisk bra nok og ikke, sier Trine Skei Grande. Hun er glad for at filmen ble laget, og synes det blir gjort mye bra for barn og unge på lerretet om dagen.

– Vi ser at vi trenger å holde trykket oppe på en filmbransje i Norge som gjør utrolig mye bra, og når vi får til så mye bra er ikke det noen grunn for å kutte i bevilgningene, men heller en grunn til å øke, sier Skei Grande.

Los Bando ble til slutt finansiert av regionale filmfond og utenlandske penger. Produksjonsselskapet Filmbin etterlyser nå en egen konsulent for slike filmer. Kulturministeren er skeptisk til dette. Hun mener det viktigste er penger til slik filmproduksjon heller enn flere byråkrater.

Resten av den diskusjonen kommer seinere.

I dag var det mest jubel, gode ord og bobler i glasset.