– Det var absolutt pengenød som gjorde at vi begynte med dette. Det var så ille at formannen måtte betale dirigentlønna fra egen lomme. Da fant vi ut at vi måtte gjøre noe.

Det forteller Ole Bjørn Salvesen, som er en av dem som arrangerer loppemarkedet i den 30 ganger 60 meter store Ishallen i Rendalen kommune.

Det var Ytre Rendal Orkester som hadde tom pengekasse og startet opp loppemarkedet for elleve år siden, noen år senere ble også Rendalen Musikkorps med å arrangere.

Store penger å tjene

Hverken Salvesen eller medarrangør Ingrid Marie Lutnæs vet nøyaktig hvor mange artikler som befinner seg i den store hallen, men sier at folk blir imponert over det store utvalget.

– Med så mange artikler og så mye forskjellig vi har, kan du bygge deg et hus her i Rendalen og fylle det opp med det du trenger her fra loppemarkedet. Til og med vafler har vi.

FORNØYD: To av arrangørene, Ole Bjørn Salvesen og Ingrid Marie Lutnæs, kan ikke være annet enn fornøyd med inntjeningen korpset har. Foto: Ingrid Simensen / NRK

For musikken i Rendalen har arrangementet mye å si og Lutnæs er veldig fornøyd med hva de får til disse dagene.

– I fjor tjente vi 187 000, mesteparten går til dirigentlønn i både korpset og orkesteret, resten deles mellom oss.

– Det største loppemarkedet vi har sett

Liv og Sæmund Lombnæs er på ferie i Rendalen. De forteller at loppemarkedet nok er det største de har sett under tak.

HAR DET MESTE: Man får tak i både dongeribukser, hekleduker og eggeglass på "loppisen" i Rendalen. Foto: Ingrid Simensen / NRK

– I fjor var vi her og da gikk vi omtrent i kø. Det er så stort, oversiktlig og fint. Vi har funnet oss noen fine krus, som vi skal gi til noen barnebarn som skal på folkehøgskole, en koffert fant vi også.

Skal spille musikk som takk

Berit Lillestu er sjef for klesavdeling og kan fortelle at de får inn klær i alle former, farger og tilstander. Undertøy sjekkes alltid litt ekstra før det legges ut for salg.

– Vi sorterer hardt, det er ikke alt som er like greit å ta med videre.

Lillestu er positivt overrasket over at så mange kommer for å kjøpe.

– Det er jo veldig moro å gjøre dette. Det beste er at dette er for musikken, vi skal spille masse fin musikk som takk for disse dagene, lover hun.