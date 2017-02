– Det er veldig fint at det er gratis, for da har alle råd til å være med. Veldig mye av slike aktiviteter koster vanligvis en del penger og det er det ikke alle som har råd til, sier deltager Andrea Kojedahl.

Denne uka har frisklivssentralen i Hamar arrangert ulike vinterferieaktiviteter for ungdom. Skøyter i Vikingskipet, svømming i Ankerskogen og curling i Stangehallen står på planen når aktivitetslederne Marte Berntsen og Morten Frodahl invitererer ungdom til seg i vinterferien.

En aktiv vinterferie

– Jeg er veldig glad for at det finnes et tilbud i ferien som får meg ut, jeg ville vel kanskje ellers blitt sittende inne og kjedet meg , sier Andrea.

SPREKE: Søstrene Kojedahl syns det er bra at de kan røre på seg i vinterferien. Foto: Synne Elise Solli Sanderud / NRK

Hun er denne vinterferien sammen med søsteren Camilla. Hamarjentene har også tidligere vært med på aktiviteter i regi av frisklivssentralen. Denne uka får de blant annet prøve curling for første gang.

– Jeg har fått en del nye venner ved å være med på dette, det er fint å bli kjent med ungdom i ulik alder og fra forskjellige skoler, sier Camilla Kojedahl.

Tilbud for alle

Frisklivssentralen har tidligere arragert aktiviteter for ungdom i både sommer og høstferier, men etter stor forespørsel bestemte de seg i år for å også legge aktiviteter til vinterferien.

–Mange foreldre jobber og vi ser at mye av det som er organisert koster en del å være med på, så dette skal være et gratis lavterskel tilbud, sier aktivitetsleder Marte Berntsen.

Sammen med Morten Frodahl leder hun aktivitetsdagene i vinterferien. De er begge tydelige på at dette tilbudet skal være et morsomt alternativ for alle og at ungdommene skal føle at de mestrer det som står på planen.

– Tilbudet er for alle som vil ha noe å drive med i ferien, men gjerne de som ikke har noe organisert å være med på fra før av, sier Marte

ISEN:Ledere og deltagere koser seg på isen i vinterferien. F.v Camilla Kojedahl,Marte Berntsen, Morten Frodahl og Andrea Kojedahl Foto: Synne Elise Solli Sanderud / NRK

Knall og fall

Frisklivssentralen har siden 2013 hatt et ukentlig tilbud for ungdom.Tilbudet er finansiert med tilskudd fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tilbudet er lagt opp slik at ungdom kan komme sammen og få nye venner, samt å møte nye utfordringer.

– Vi ser jo at det er mange som ikke har prøvd aktivitetene før, som syns det er kjempe moro å lære, også blir det ofte knall og fall, sier Marte.