Mahad Adib Mahamud (30) kom til Norge og Brumunddal for 17 år siden og har eget hjem, familie og jobb.

Mahad hevder at han er fra Somalia, men UDI mener at en rekke beviser knytter ham til Djibouti.

UDI ønsker derfor å kaste ham ut av landet. Saken har ført til et enormt engasjement på sosiale medier, og kritikken har haglet mot regjeringspartiene og UDI.

– Bring saken inn for retten

Ordføreren i den kommunen Mahad hadde sin norske oppvekst, Ringsaker, mener at saken har synliggjort et for dårlig lovverk.

– Det å frata noen et statsborgerskap er så alvorlig at det ikke kan avgjøres av forvaltningen, men av rettsapparatet, sier Anita Ihle Steen (Ap).

– Mahad er brumunddøl, og et svært godt eksempel på integrering. Den norske stat burde bruke ressurser på integreringsarbeid istedenfor å "jakte" på dem som har bodd her veldig lenge.

Vi må kunne diskutere noen aldersgrenser her. Anita Ihle Steen

– Men hva hvis han har løyet og egentlig er fra Djibouti?

– Jeg tror det kunne blitt mange bra oppslag om hva jeg sa da jeg var 14 år. Vi må kunne diskutere noen aldersgrenser her, og vurdere antall år en person har bodd i Norge.

– Men dagens lovverk har jo også Arbeiderpartiet stemt for?

– Ja, og derfor er det så bra at denne saken kommer opp, slik at vi kan få endret lovverket, sier hun.

– Vi må ha likhet for loven

INNVANDRINGSMINISTER ØNSKER LIKHET FOR LOVEN: Sylvi Listhaug sier at vi ikke kan ha en innvandringspolitikk som kun styres av følelser. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Innvandringsminister Sylvi Listhaug har skrevet på sin blogg at Norge ikke «kan ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser (...) Vi skal ha et strengt og rettferdig system hvor det er likhet for loven. I møte med enkeltsaker kan det bli tøft.»

Videre skriver hun at «vi kan ikke ha et system som er annerledes om man er ressurssterk eller ikke.»

Det skal ikke være forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Sylvi Listhaug

«Det skal ikke være forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Har man løyet og jukset seg til opphold skal det avdekkes, og man skal få det trukket tilbake. Det uthuler tilliten til systemet, og åpner opp for utstrakt juks om personer kommer unna med å svindle den norske stat,» skriver Listhaug.

Overveldet over støtte

ER FORBEREDT PÅ Å BLI SENDT UT: Mahad Adib Mahamud (30) Foto: Privat

Mahad sier at han er overveldet over all støtten han har fått, og at han ikke ønsker å svartmale regjering eller forvaltning.

– Det eneste jeg ber om er rettferdighet. Jeg har kommet med bevis, men det har ikke forvaltningen. Jeg har hatt samme historie hele tiden, jeg har ikke endret på den.

– Uansett hvordan det går med saken min, er jeg evig takknemlig for at jeg har fått 17 gode år i Norge.