Lokalbefolkningen møtte islam-demonstrasjon med plakater

– Det er nesten litt antiklimaks for det ser ikke ut som at det er et eneste menneske her, sier Stig Andersen, leder i «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN).

Svært få møtte opp da den islamfiendtlige organisasjonen for andre gang på et drøyt halvår demonstrerte i Gjøvik. NRKs reporter på stedet kunne telle kun to personer inne i det avsperrede området da markeringen begynte klokken 13. Et 20-talls tilskuere observerte arrangementet fra avstand. Etter hvert møtte flere motdemonstranter opp med plakater.

– Litt nedtur er det. Noen steder kommer det mange, andre steder kommer det få. Det er på internett vi har de store massene, sier Andersen.

I oktober ble det dramatisk da SIAN ble møtt av rundt 700 motdemonstranter i Gjøvik sentrum. Etter at politiet gikk mellom de to grupperingene, ble en politimann lettere skadet. En mann ble tiltalt og senere dømt til 34 dagers fengsel for vold mot politiet.

LITE OPPMØTE: SIAN var ikke fornøyd med oppmøtet under demonstrasjonen de arrangerte i Gjøvik lørdag ettermiddag. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Skjerpet beredskapen

Etter hendelsen innrømmet politiet at de var for lavt bemannet og at de vurdere faren for opptøyer som feilaktig lav. Innsatsleder i Innlandet politidistrikt, Trond Evensen, sier de i år har økt beredskapen.

– Vi har satt på ekstra ressurser i dag. Hvis det skjer noe skal vi være forberedt.

Evensen sier politiet har lært av opptøyene som oppstod i fjor og at de i år har forberedt seg bedre.

– Vi har forberedt oss bedre enn det vi gjorde sist, sier han.

STILLER SPØRSMÅL: En rekke unge mennesker konfronterte representantene fra SIAN under arrangementet i Gjøvik lørdag ettermiddag. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Arrangerer motdemonstrasjon

Over 60 organisasjoner, deriblant flere politiske partier, har i år sluttet seg til en offisiell motdemonstrasjon et annet sted i byen. Lene Myrvold, som er en av initiativtakerne bak «Sammen for Gjøvik», sier hun har fått nok av hatretorikk og generalisering

– Vi vil heller ha et arrangement som står for likeverd, toleranse og respekt. Det mener vi er viktig, sier hun.

Arrangørene håper de klarer å trekke publikum vekk fra SIAN-demonstrasjonen slik at det ikke skal oppstå situasjoner som i fjor.

– De har like mye rett til å ytre seg de også. Jeg håper det går bra og ønsker dem lykke til, sier Myrvold.