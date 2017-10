Litauere kjøper hotell i Sør-Fron

Det tidligere helsehotellet Pyntaberget i Sør-Fron er solgt til et litauisk selskap for 2,8 milllioner kroner, melder Gudbrandsdølen Dagningen. De nye eierne driver et stort reisebyrå i Litauen, og formidler fra før av mange turister til Norge.