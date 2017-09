Litauer pågrepet etter brutalt gullsmedran

Den 2. mars i fjor ble Gullhjørnet i Trysil brutalt ranet av to mørkkledde og maskerte menn. Den ansatte i gullsmedbutikken ble bundet fast og kraftig forslått. Ranerne var borte da politiet kom til stedet, selv om de var der bare tre minutter etter at ransalarmen gikk.

Nå er altså en 34 år gammel mann fra Litauen pågrepet og siktet for ranet.

– I forrige uke pågrep dansk politi en av de to som har vært etterlyst. Han ble oppdaget tilfeldig i København i forbindelse med et annet oppdrag og ble pågrepet og fengslet samme dag, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Flyktet med politiet hakk i hæl

Mannen ble hentet av norsk politi i København mandag og blir fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Østerdal tingrett i dag, tirsdag. Politiet vil begjære fire ukers fengsling.

Ranerne fikk med seg verdier for flere hundre tusen kroner. Foto: POLITIET

Politiet har lagt ned store ressurser i etterforskningen av gullsmedranet. Ranerne kom seg unna med verdier for flere hundre tusen kroner.

Under flukten kjørte ranerne av vegen i Rörbacksnäs, men kom seg videre før politiet nådde fram. Politiet fant en bærepose med klær som de brukte under ranet, en ranerne kom seg unna.

Tidligere i år etterlyste politiet to navngitte litauiske borgere, og det er altså en av disse to som nå er pågrepet. Innlandet politidistrikt er svært fornøyd med at internasjonalt politisamarbeid har medført en pågripelse i saken.

Den 34 år gamle litaueren har samtykket til overlevering til Norge. Han er siktet for grovt ran, men han har ikke erkjent straffskyld.

Har følt utrygghet

Politiadvokat Henning Klauseie sier politiet er glade for å ha kommet et skritt videre i saken, men at det kanskje er enda viktigere for dem som driver forretning i Trysil.

– Fornærmede i saken og andre forretningsdrivende i Trysil har gitt uttrykk for at det har vært en ugrei følelse å ha i det drøye halvannet året som har gått, ved at det har vært ransmenn på frifot, sier Klauseie.

Politiadvokat Henning Klauseie er fornøyd med at samarbeidet med dansk politi har ført til en pågripelse i ransaken. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Men saken er ikke oppklart. Etterforskningen fortsetter i håp om å få pågrepet flere. Politiet vil derfor ikke kommentere hvorfor nettopp den litauiske mannen er siktet i saken og pågrepet.

– Vi er tilbakeholdne med det fordi vi ønsker hans forklaring før han får vite hvilke bevis vi har. Når det i tillegg er flere gjerningsmenn så ønsker vi ikke at de skal få kjennskap til bevisene i saken før vi har tatt dem, sier Klauseie.