Det var like før slutt i 1.-divisjonskampen mellom Kongsvinger og Ranheim at en tilskuer hoppet over gjerdet, stormet inn på banen og sprayet ansiktet til linjemann Ole Andreas Haukåsen med noe rødt.

Fikk skyllet øyet

Ovenfor NRK beskriver Haukåsen det som skjedde slik. Han merket ingenting før han ble sprayet.

– Jeg fikk en slags spray i ansiktet og øyet som gjorde at jeg måtte tilkalle dommeren for å stanse spillet. Jeg fikk skyllet øyet, og det gikk fint. Jeg valgte derfor å fortsette kampen, sier Haukåsen.

Han har ikke latT seg skremme av det som skjedde:

– Nå ser jeg framover og gleder meg til neste kamp! Utover det har jeg ingen kommentar, sier han.

Pågrepet

Mannen forsvant fra stadion etter hendelsen, men flere tilskuere filmet han. Seinere ble en mann pågrepet av politiet og ble anmeldt av politiet for kroppskrenkelse. Politiet i Innlandet opplyser søndag at mannen har vedtatt et forelegg på 12.000 kroner for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. Ifølge politiet utvises mannen fra Norge.

Mannen er fra Bosnia og har ingen tilknytning til Norge.

Operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt kjente ikke søndag formiddag til hva mannens motiv var. Grunnlaget for utvisningssaken er det vedtatte forelegget.

Mandag vil det ble oppvask om saken.

– Da har vi fått alle rapportene, blant annet fra kampdelegaten, og vi kommer da til å gå opp løypa for å finne ut hva som sviktet i dag og gjorde at tilskueren kunne komme så langt uten å bli fanget opp, sier dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund.

– Jeg har vært med i norsk fotball i 30 år og det er første gang vi har en situasjon som denne, sier han.

– Han kunne dukket opp hvor som helst

SKAL DRØFTE HENDELSEN: Daglig leder i Kongsvinger idrettslag, Espen Nystuen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Daglig leder i Kongsvinger idrettslag, Espen Nystuen, sier at de skal vurdere om det er noe de kunne gjort annerledes.

– Det skal vi drøfte på møtet i morgen. Det er leit at vi tilsynelatende er blitt utsatt for en handling fra en tilskuer som kunne dukket opp hvor som helst.

– Jeg syns også det er leit for linjedommeren at dette har skjedd. Hendelsen skaper utrygghet.

– Frykter dere for at det kan komme reaksjoner fra fotballforbundet?

– Det kan jeg ikke svare på før det er klarlagt om vi har brutt retningslinjene eller ikke.